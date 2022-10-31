На аэродроме в псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены

На военно-воздушной базе вс рф "веретье" (псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв, об этом сообщает ГУР. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются. В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Ка-52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) – разведывательно-ударный вертолет российского производства. Его стоимость – около $16 млн.