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На аэродроме в псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены

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#ГУРинформирует

На аэродроме в псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены

ГУР

Новина українською

На военно-воздушной базе вс рф "веретье" (псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв, об этом сообщает ГУР. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются. В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

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Ка-52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) – разведывательно-ударный вертолет российского производства. Его стоимость – около $16 млн.

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В статье: война с россией ГУР Ка-52
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Источник:
ГУР

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