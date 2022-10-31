В Украине отменили почасовые графики отключения света – Укрэнерго
Отбой энергетической тревоги
Укренерго
Сегодня утром, 31 октября, враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.
Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены – об этом сообщает Укрэнерго.
Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.
Укрэнерго напоминает, что экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.
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