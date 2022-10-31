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Воздушные силы: IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше

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Отчет об утренней атаке от Воздушных сил

Воздушные силы: IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше

фото из свободных источников

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Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией ранее в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом, но подобных систем нужно больше.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Радио Свобода.

"Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T, (их) надо больше.

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Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должно быть в Украине... но надо больше. Украина очень большая, нужно защищаться", – заявил он.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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