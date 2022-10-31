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На территории Одесской таможни в контейнере обнаружили вертолет Ми-2

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Его передадут ВСУ

На территории Одесской таможни в контейнере обнаружили вертолет Ми-2

dbr.gov.ua

Новина українською

Государственное бюро расследований продолжает результативную "ревизию" скрытых от растаможивания 133 контейнеров на Одесской таможне: при осмотре очередного контейнера правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечают в бюро, этот вертолет уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задачи на фронте, но таможня не спешила с его оформлением.

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Сейчас устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не приняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета, отмечают в ГБР.

Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.

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В статье: война с россией
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