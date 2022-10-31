Луческу одержал свою 50-ю победу на посту главного тренера киевлян
Какой-никакой, а юбилей
Фото: fcdynamo.com
Победа "
Он стал 8-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.
38 викторий Луческу отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 8 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
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Источник:sport.ua
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