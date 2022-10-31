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Луческу одержал свою 50-ю победу на посту главного тренера киевлян

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Какой-никакой, а юбилей

Луческу одержал свою 50-ю победу на посту главного тренера киевлян

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Победа "Динамо" над "Кривбассом" (3:1) стала 50-й для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

Он стал 8-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.

38 викторий Луческу отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 8 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Луческу одержал свою 50-ю победу на посту главного тренера киевлян - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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