Луческу одержал свою 50-ю победу на посту главного тренера киевлян

Победа " Динамо " над "Кривбассом" (3:1) стала 50-й для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

Он стал 8-м наставником бело-синих за годы независимости, достигшим этого рубежа.

38 викторий Луческу отпраздновал с динамовцами в чемпионатах Украины, 8 – в еврокубках, 3 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.