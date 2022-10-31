  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ обратится к ФИФА и УЕФА с требованием исключить россию, а также выбросить Иран с ЧМ
В тренде

УАФ обратится к ФИФА и УЕФА с требованием исключить россию, а также выбросить Иран с ЧМ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Такое решение было принято на очередном заседании УАФ

УАФ обратится к ФИФА и УЕФА с требованием исключить россию, а также выбросить Иран с ЧМ

Новина українською

УАФ обратится в УЕФА и ФИФА с призывом исключить российский футбольный союз из своих организаций.

Такое решение было принято на очередном заседании организации.

Читайте такжеЕСПЧ рассмотрит иск УАФ о компенсации ущерба, нанесенного футболу российскими оккупантами

Ассоциация уверена, что война и террор россии против Украины должны быть наказаны и в спортивном плане. УЕФА и ФИФА не исключили россию из своих организаций, однако российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные не играют в официальных турнирах, включая отбор на Евро-2024.

Кроме того, УАФ просит ФИФА исключить Иран из состава участников ЧМ-2022. Иран помогает и обеспечивает россию военными средствами для агрессии против Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде