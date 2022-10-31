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Украинские зенитчики сбили российский вертолет Ми-8 - ВИДЕО

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Отправился за русским кораблем

Украинские зенитчики сбили российский вертолет Ми-8 - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские зенитники 54-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-8 на Бахмутском направлении на границе Луганской и Донецкой областей.

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Eспешную атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник.

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В статье: война с россией
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