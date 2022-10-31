Украинские зенитчики сбили российский вертолет Ми-8 - ВИДЕО
Отправился за русским кораблем
фото из свободных источников
Украинские зенитники 54-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-8 на Бахмутском направлении на границе Луганской и Донецкой областей.
Eспешную атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник.
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