Прокуратура просит избрать для Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей
Суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры
Football Hub
Голосеевский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство Генеральной прокуратуры по избранию меры пресечения Генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.
Ходатайство не начали рассматривать по существу, поскольку через час после начала заседания в суде исчез свет, а процесс должен фиксироваться предусмотренными законом техническими средствами. Судья Екатерина Плахотнюк приняла решение о переносе разбирательства на 9:30 1 ноября.
Сторона обвинения просит суд избрать для Юрия Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская
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