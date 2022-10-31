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Прокуратура просит избрать для Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей

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Суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры

Прокуратура просит избрать для Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей

Football Hub

Новина українською

Голосеевский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство Генеральной прокуратуры по избранию меры пресечения Генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.

Ходатайство не начали рассматривать по существу, поскольку через час после начала заседания в суде исчез свет, а процесс должен фиксироваться предусмотренными законом техническими средствами. Судья Екатерина Плахотнюк приняла решение о переносе разбирательства на 9:30 1 ноября.

Сторона обвинения просит суд избрать для Юрия Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение. Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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