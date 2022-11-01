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Путин использует как минимум трех двойников, - Буданов

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Это уже привычная практика для Кремля

Путин использует как минимум трех двойников, - Буданов

Getty Images

Новина українською

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции.

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию "Daily Mail".

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, заменявших его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".

"Мы знаем о трех человек, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – отметил начальник ГУР МО Украины.

Читайте также"Коллективный Путин": глава ГУР рассказал о двойниках кровавого диктатора
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В статье: Владимир Путин война с россией Кирилл Буданов
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