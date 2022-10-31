Россияне попали в два гражданских буксира под Очаковом – есть погибшие, раненый и пропавший
Оккупант нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении
фото из свободных источников
Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали в два портовых гражданских буксира, которые привлекались к транспортировке баржи с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного - не известна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время утреннего массированного ракетного удара по Украине на южном направлении с самолетов тактической авиации РФ были выпущены 13 ракет типа Х-101, которые уничтожены силами противовоздушной обороны.
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