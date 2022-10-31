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ВСУ на Херсонщине за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52

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Все меньше и меньше Аллигаторов у россиян

ВСУ на Херсонщине за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52

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Зенитчики Воздушных сил сбили 2 российских вертолета в небе над Херсонской областью вечером 31 октября.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Південь".

"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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