ВСУ на Херсонщине за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52
Все меньше и меньше Аллигаторов у россиян
facebook.com/dshv25opdbr
Зенитчики Воздушных сил сбили 2 российских вертолета в небе над Херсонской областью вечером 31 октября.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Південь".
"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Береза: Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне в окоп
- Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ
- Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн