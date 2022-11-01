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На россии заявили про завершении чмобилизации, однако указа путина еще нет

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На россии традиционно все идет по плану

На россии заявили про завершении чмобилизации, однако указа путина еще нет

фото из свободных источников

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Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Однако указа путина о ее завершении пока нет.

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, подготовка и вручение повесток прекращается. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"По поручению министра Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", — заявили в ведомстве.

Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Интересно, что формально мобилизация может быть завершена только указом президента России. О том, что такой документ подписан, пока не сообщалось.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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