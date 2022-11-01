На россии заявили про завершении чмобилизации, однако указа путина еще нет
На россии традиционно все идет по плану
фото из свободных источников
Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Однако указа путина о ее завершении пока нет.
Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, подготовка и вручение повесток прекращается. Об этом сообщили в Минобороны России.
"По поручению министра Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", — заявили в ведомстве.
Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
Интересно, что формально мобилизация может быть завершена только указом президента России. О том, что такой документ подписан, пока не сообщалось.
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