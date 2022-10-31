Зеленский: Украина продолжит "зерновую инициативу" с Турцией и ООН
Президент заявляет, что инициатива будет продолжена и без россии
president.gov.ua
Украина продолжит выполнять "зерновую инициативу" в рамках договоренностей с ООН и Турцией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский напомнил, что в "зерновом соглашении" было подписано два параллельных документа. Первый из них – между Украиной, ООН и Турцией.
"Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то не был согласован и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому здесь мы продолжаем, как и договаривались", – заявил глава государства.
Второй документ заключили Россия, Турция и ООН. Зеленский отметил, что не слышал, чтобы ООН или Турция его нарушили, ведь эти стороны не заинтересованы в голоде в странах Африки и Азии.
"Безусловно, если Россия говорит, что она выходит по зерновой инициативе, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это говорит о том, что Россия нарушает эти договоренности", – пояснил президент.
"Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику РФ. Мы же со своей стороны продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несем в мир стабильность - на рынки пищевой продукции", - резюмировал он.
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