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Генштаб: За понедельник ВСУ сбили 4 российских вертолета и 45 ракет

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Также о том, сколько ударов нанесла авиация и ракетные войска

Генштаб: За понедельник ВСУ сбили 4 российских вертолета и 45 ракет

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 1 ноября, подытожил работу украинской авиации и ПВО за минувшие сутки.

Так, авиация Сил обороны нанесла по россиянам 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Напомним, в понедельник Россия снова нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. При этом около десяти ракет попали в цели.

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В статье: война с россией
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