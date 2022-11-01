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Ночью россияне атаковали три области Украины: часть шахидов была сбита, но ракеты принесли разрушения

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Слава нашим защитникам

Ночью россияне атаковали три области Украины: часть шахидов была сбита, но ракеты принесли разрушения

mil.in.ua

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Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты.

"В Полтаве были слышны взрывы. Вражеские БПЛА. Три из них сбили. Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет. Утром на Полтавщине применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. Сейчас они охватывают все 10 очередей. Почасовые отключения сегодня не применяли".

Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольщину. Предварительно, людей не задело. В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещение банка. В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию ​​водоканала. Более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света. Энергетики работали всю ночь. И все починили.

Отметим, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских дрона-камикадзе.

Около полуночи Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предварительного обстрела. Пока известно об одной погибшей женщине.

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В статье: война с россией
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