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Мэр Киева прокомментировал ситуацию с водоснабжением и электричеством в столице Украины

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Обстрелы 31 октября оказали влияние на ситуацию

Мэр Киева прокомментировал ситуацию с водоснабжением и электричеством в столице Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Киеве полностью возобновили поставки воды и электричества, исчезнувшие в результате российских обстрелов утром 31 октября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Но выключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, – значителен".

Напомним, утром 31 октября российские войска совершили массированный обстрел по ряду областей, и попали по объектам энергосистемы. В Киеве раздалось, по меньшей мере, десять взрывов. Воздушные силы сбили 44 из более 50 крылатых ракет. По меньшей мере, 13 человек пострадали.

Читайте такжеВ Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения. В одном из районов столицы уже есть электричество

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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