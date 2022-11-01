Мэр Киева прокомментировал ситуацию с водоснабжением и электричеством в столице Украины
Обстрелы 31 октября оказали влияние на ситуацию
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В Киеве полностью возобновили поставки воды и электричества, исчезнувшие в результате российских обстрелов утром 31 октября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Но выключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, – значителен".
Напомним, утром 31 октября российские войска совершили массированный обстрел по ряду областей, и попали по объектам энергосистемы. В Киеве раздалось, по меньшей мере, десять взрывов. Воздушные силы сбили 44 из более 50 крылатых ракет. По меньшей мере, 13 человек пострадали.
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