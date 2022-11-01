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Уничтожено еще 650 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 31 октября

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Почти сотня единиц техники

Уничтожено еще 650 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 31 октября

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 31 октября включительно.

За понедельник было ликвидировано 650 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии РФ составляют 72 470 человек.

Также за минувшие сутки ВСУ уничтожили 97 единиц вражеской техники. В частности, были сбиты 45 крылатых ракет, 4 вертолета и 1 самолет.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2698 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 5501 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1730 (+2) ед,
  • РСЗО - 383 (+0) ед,
  • средства ПВО - 197 (+0) ед,
  • самолетов - 276 (+1) ед,
  • вертолетов - 257 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),
  • крылатые ракеты - 397 (+45),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4143 (+15) ед,
  • специальная техника – 154 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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