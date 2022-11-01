Американские военные начали следить за учетом западного оружия в Украине

Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что ВСУ должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом. Об этом журналистам 31 октября сообщил чиновник Пентагона на брифинге.

Он не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.

На данный момент состоялось несколько инспекций, в которых участвовали атташе по обороне США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве. При этом украинская сторона максимально способствует инспекциям.