Американские военные начали следить за учетом западного оружия в Украине
Доверяй, но проверяй
Getty Images / Global Images Ukraine
Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что ВСУ должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом. Об этом журналистам 31 октября сообщил чиновник Пентагона на брифинге.
Он не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.
На данный момент состоялось несколько инспекций, в которых участвовали атташе по обороне США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве. При этом украинская сторона максимально способствует инспекциям.
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