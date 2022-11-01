МАГАТЭ: Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины
рф - террористы
Енергоатом
Линия электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была остановлена из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что является последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта".
Отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4. Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности из резервной линии.
Популярное сейчас
- Многовариантный эндшпиль. Марсель – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура ЛЧ на 01.11.2022
- Матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия перенесен еще на неделю
- Серия А. Рома вырывает победу поздним камбеком
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 10:15 Украинские МАГАТЭ проверит ядерные объекты в Украине, чтобы опровергнуть вбросы рф о грязной бомбе
- 10:53 Украинские Вывезли в неизвестном направлении: россияне похитили еще двух сотрудников Запорожской АЭС
- 11:53 Украинские Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС