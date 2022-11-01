  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МАГАТЭ: Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины
В тренде

МАГАТЭ: Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины

Общие новости
(1 голосов)

рф - террористы

МАГАТЭ: Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины

Енергоатом

Новина українською

Линия электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была остановлена ​​из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что является последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта".

Отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4. Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности из резервной линии.

Читайте такжеМАГАТЭ проверит ядерные объекты в Украине, чтобы опровергнуть вбросы рф о грязной бомбе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
iaea.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде