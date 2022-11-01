МАГАТЭ: Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины

Линия электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была остановлена ​​из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что является последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта".

Отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4. Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности из резервной линии.