В Укрэнерго назвали регионы, в которых 1 ноября будут выключать электроэнергию
Важные детали
Укренерго
Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.
Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, об этом сообщает Укрэнерго.
Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.
Популярное сейчас
- Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник
- Шахтер - РБ Лейпциг: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Обращение УАФ к ФИФА, проблемы Реброва, претендент на Матвиенко. Главные новости за 31 октября
- В Беларусь прибыл эшелон с российской военной техникой, заметили и кадыровцев
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО