В Укрэнерго назвали регионы, в которых 1 ноября будут выключать электроэнергию

Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, об этом сообщает Укрэнерго.

Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.