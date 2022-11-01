  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 50+ проектов. Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке ВСУ
В тренде

50+ проектов. Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Спасибо партнерам

50+ проектов. Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке ВСУ

Офіс Президента України

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников после межправительственных консультаций двух стран анонсировал более 50 проектов с участием Чехии по укреплению Вооруженных сил Украины.

"Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов для усиления армии Украины с участием Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружения и оборудования; возможности расширения проектов в сфере ПВО".

На встрече также говорилось о дальнейшей гуманитарной и военной помощи в борьбе с российской агрессией, а также участии Чехии в послевоенном восстановлении Украины. Вчера, 31 октября, в Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петером Фиалой, она приняла участие в первом в истории совместном заседании украинского и чешского правительств. В рамках визита глава чешского правительства и президент Украины подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Читайте такжеРезников – о поставках танков и истребителей для ВСУ, контроле мостов и контрнаступлении на Херсонщине и ЯО рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде