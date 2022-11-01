50+ проектов. Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке ВСУ
Спасибо партнерам
Офіс Президента України
Министр обороны Украины Алексей Резников после межправительственных консультаций двух стран анонсировал более 50 проектов с участием Чехии по укреплению Вооруженных сил Украины.
"Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов для усиления армии Украины с участием Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружения и оборудования; возможности расширения проектов в сфере ПВО".
Great meeting with my ????????colleague @jana_cernochova— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022
On the agenda:50+ projects to strengthen #UAarmy with the participation of ????????.
We discussed:the situation on the front;supplies of arms&equipment;opportunities to expand projects in sphere of air defense.
We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp
На встрече также говорилось о дальнейшей гуманитарной и военной помощи в борьбе с российской агрессией, а также участии Чехии в послевоенном восстановлении Украины. Вчера, 31 октября, в Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петером Фиалой, она приняла участие в первом в истории совместном заседании украинского и чешского правительств. В рамках визита глава чешского правительства и президент Украины подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
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