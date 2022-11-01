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Известно, сколько систем ПВО NASAMS США передадут Украине

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Известно, сколько систем ПВО NASAMS США передадут Украине

Фото из свободных источников

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США пообещали предоставить Украине всего восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут развернуты в Украине уже в скором времени.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

"Соединенные Штаты уже предоставили 1400 "Стингеров", то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались предоставить 8 систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже".

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В статье: война с россией NASAMS
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Источник:
defense.gov

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