Известно, сколько систем ПВО NASAMS США передадут Украине
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США пообещали предоставить Украине всего восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них будут развернуты в Украине уже в скором времени.
Об этом на брифинге для СМИ сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.
"Соединенные Штаты уже предоставили 1400 "Стингеров", то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались предоставить 8 систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже".
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