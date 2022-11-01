Разведка Британии – о причине переброски в беларусь истребителей рф, способных нести Кинжалы

Разведка Британии считает, что россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник.

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования "Кинжал ", крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К".

россия иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены. При дальности более 2000 км размещение "Кинжалов" в беларуси дает россии небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила развертывание ракет в основном для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить беларусь как все более замешанную в войне, как считает британская разведка.

Почему из-за МиГ-31К, способных нести сверхзвуковую ракету "Кинжал", дают тревогу по всей Украине:

▪ на территории беларуси есть два истребителя МиГ-31К;

▪ если будет запуск из Беларуси, то ракета "Кинжал" может прилететь в абсолютно любой наш регион;

▪ данные ракеты имеют самый высокий процент вероятности прорыва нашей ПВО, их перехват крайне проблематичен;

▪ каждый раз, когда взлетает МиГ-31К, нам не известно, есть ли сами ракеты на подвеске самолета, поэтому объявляется тревога.