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Источник CNN пишет, что Иран передаст рф 1000 ракет и дронов. В Пентагоне уже отреагировали

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Источник CNN пишет, что Иран передаст рф 1000 ракет и дронов. В Пентагоне уже отреагировали

фото из свободных источников

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Иран готовится отправить в россию дополнительно около 1000 единиц оружия для ведения войны с Украиной, включая дроны и тактические ракеты класса "земля-земля", об этом утверждает CNN со ссылкой на анонимных представителей "западной страны, которая внимательно изучает иранские программы вооружения".

Отправка этого вида вооружения находится под мониторингом из-за того, что Иран впервые будет передавать россии именно высокоточные ракеты, что может дать существенное преимущество рашистам на поле боя. Иранцы уже успели передать россиянам 450 дронов, более 300 из которых сбили украинцы, говорят в CNN.

В то же время у Пентагона нет информации о передаче россии ракет из Ирана, об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

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В статье: война с россией
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Источник:
defense.gov

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