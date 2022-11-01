В Воздушных силах Украины рассказали, где россияне собираются разместить иранские ракеты

Иранские баллистические ракеты, которые россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. Об этом сообщил на брифинге спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы будем применять все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет у нас нет эффективной защиты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны".

россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, уже находящиеся на вооружении оккупанта. Спикер воздушной обороны объяснил, что у россиян заканчиваются эти ракеты, они уже даже начали использовать свой неприкосновенный запас.