Оккупанты уничтожили каменные кресты храма в Олешках. ФОТО
Территорию храма расчищают по приказу коллаборантов
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Российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория понадобилась коллаборантам.
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.
"Эти колонны с крестами, в центре города Олешки на участке храма, были установлены задолго до того как я стал городским головой. По-рзному относились жители к города к этим крестам возле храма. Не буду скрывать, были и негативные отзывы. В любом случае Украина была и есть правовым государством, демонтаж по беспределу был невозможен, потому что в правовом государстве имущество защищают законы Украины. Появилась оккупационная "власть", которая живет и работает по своим "законам" и понятиям. Мы видим результат беззакония и беспредела", - говорится в сообщении.
По информации городского головы, территорию храма расчищают по приказу коллаборантов. Им для чего-то понадобилась земля у центра города.
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