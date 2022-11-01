Десантники 79-й бригады показали, как жарят оккупантов с техникой - ВИДЕО
Дело происходит в Донецкой области
Генштаб ЗСУ
Генштаб ВСУ обнародовал видео, на котором видно, как десантники уничтожают военную технику в Донецкой области.
Уточняется, что речь идет о николаевских десантниках 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.
На видео они уничтожили танк и БМП оккупантов.
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