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Десантники 79-й бригады показали, как жарят оккупантов с техникой - ВИДЕО

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Дело происходит в Донецкой области

Десантники 79-й бригады показали, как жарят оккупантов с техникой - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генштаб ВСУ обнародовал видео, на котором видно, как десантники уничтожают военную технику в Донецкой области.

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Уточняется, что речь идет о николаевских десантниках 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.

На видео они уничтожили танк и БМП оккупантов.

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В статье: война с россией
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