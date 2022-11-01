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ТаТоТаке: Зозуля не заинтересован в должности президента УАФ

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В смене руководства УАФ заинтересован Игорь Коломойский

ТаТоТаке: Зозуля не заинтересован в должности президента УАФ

Фото: фейсбук Романа Зозулі

Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля не заинтересован в должности президента УАФ.

Как сообщает журналист Мизхаил Спиваковский в ТаТоТаке, 32-летний игрок намерен стать футбольным менеджером.

Источник отмечает, что в смене руководства УАФ заинтересован бывший владелец Днепра Игорь Коломойский. Однако он не видит на этой должности Зозулю, поскольку Роман является политизированным человеком за границей.

Напомним, что ранее Зозуля заявил, что не планирует принимать участие в ближайших выборах президента УАФ, но может баллотироваться на пост главы ассоциации в будущем.

Также отметим, что последним клубом Зозули была испанская Фуэнлабрада. На данный момент футболист является свободным агентом и активно помогает украинской армии. При этом футболист заявлял, что, возможно, в дальнейшем еще вернется к игровой карьере.

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В статье: Роман Зозуля Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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