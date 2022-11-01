Зеленский: Россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины

Российские военные ракетными ударами повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон. В ходе разговора глава государства отметил ее роль в присоединении Украины к европейской сети ENTSO-E. После этого наша страна начала экспортировать электроэнергию в Европу и стало одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.

"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны стран-членов ЕС.

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ. Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно скорее.