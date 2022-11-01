Россияне наступали на трех направлениях. 30 уничтоженных и 100 раненых оккупантов на Запорожье - сводка Генштаба ВСУ за 1 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 1 ноября.

Идут двести пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и на территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледарь, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

на Запорожском направлении – по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С отказывающимися участвовать в боевых действиях проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ российской федерации.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение оказались 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.