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Украина, Турция и ООН на среду приостановили движение по "зерновому коридору"

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Заявляется, что это экстренное и временное решение

Украина, Турция и ООН на среду приостановили движение по "зерновому коридору"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.

Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать любое движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", - говорится в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

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Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции осуществили 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.

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В статье: война с россией
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