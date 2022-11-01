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В КГБ заявили о планах американских десантников напасть на Беларусь из Польши

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Откуда готовится нападение

В КГБ заявили о планах американских десантников напасть на Беларусь из Польши

фото из свободных источников

Новина українською

Беларусь готовится к нападению американских военных из Польши, которые уже прибыли туда. Об этом сказал глава белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель на встрече с трудовыми коллективами в Могилеве, пишет агентство БЕЛТА.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию… Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", — заявил он.

Тертель заметил прогнозируемость данной ситуации в мире, так как об этом якобы говорили геостратеги 10-15 лет назад.

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"Мы тоже об этом знали, поэтому наш глава государства, в целом Беларусь как миролюбивая страна предлагали ряд инициатив для того, чтобы договориться и не обострять эту ситуацию, которую мы сейчас видим. К сожалению, эти инициативы не были поддержаны", — сказал Тертель.

Белорусскому руководству, по его словам, на документальном уровне известны о планах нанесения ядерных ударов по территории страны. Угроза для Беларуси, как сказал глава спецслужбы, нарастает из Литвы, Латвии, Польши и Украины.

"Находящиеся в сопредельных странах беглые уже не видят возможности мирных перемен и активно разрабатывают силовой сценарий изменения конституционного строя", — добавил силовик.

По словам Ивана Тертеля, складывающаяся в мире обстановка напоминает преддверие Первой и Второй мировых войн.

"По оценкам различных, в том числе закрытых источников, сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта. Первый признак — это формирование коалиций в мировом масштабе, что мы в настоящее время наблюдаем. С одной стороны, коллективный Запад, который уже давно в коалиции и пытается расширять ее. С другой стороны, страны, несогласные с такой политикой мирового господства. Прежде всего это Китай, Россия, Иран и некоторые другие страны", — отметил он.

Глава КГБ считает, что если сейчас ситуацию не успокоить, последствия могут стать непредсказуемыми. В США, по его данным, якобы математически просчитывали последствия обмена ядерными ударами.

На Западе пришли к выводу, что такой сценарий повлечет катастрофу для человечества и на данном этапе его лучше избежать, заключил Иван Тертель.

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В статье: война с россией
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