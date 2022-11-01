ВСУ сбили Ми-8 и беспилотник оккупантов на Донетчине
ВСУ продолжают умножать на ноль российские вертолеты
фото из свободных источников
Украинские военные сегодня, 1 ноября, сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
Уже через 3 часа ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Сбить вражеские вертолет и беспилотник военным удалось в Донецкой области.
Напомним, что день назад украинские военные
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