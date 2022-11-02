Турция заявила, что проблем с выходом турецких судов "зерновым коридором" нет
Турция продолжит выполнять свои обязательства в этом отношении
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Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник.
"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметил он.
Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной относительно полноценного возобновления действия "зернового соглашения".
"По состоянию на вчера (понедельник) корабли, которые вышли из украинских портов и движутся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить", - уточнил он.
Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что
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