Турция заявила, что проблем с выходом турецких судов "зерновым коридором" нет

Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник.

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметил он.

Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной относительно полноценного возобновления действия "зернового соглашения".

"По состоянию на вчера (понедельник) корабли, которые вышли из украинских портов и движутся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить", - уточнил он.