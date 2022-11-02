Ночью россия запустила по нескольким областям Украины дроны-камикадзе – известно кол-во сбитых Shahed-136
ПВО работает
Повітряні сили України
Около 23:30 работу ПВО зафиксировали на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей. Дроны, которым удалось прорваться дальше, были сбиты в пригороде Днепра и вблизи города Кременчуг Полтавской области. "Шахиды" вылетали несколькими сериями. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на Днепропетровскую область за время войны.
В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления – 12 из 13-ти баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства. Шесть БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами Воздушного командования "Восток".
Еще шесть – в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
Также отметим, что 1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
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