  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве и еще семи областях начались почасовые отключения света
В тренде

В Киеве и еще семи областях начались почасовые отключения света

Общие новости
(1 голосов)

2 ноября

В Киеве и еще семи областях начались почасовые отключения света

Укренерго

Новина українською

Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

Читайте такжеЗеленский: Экономия электричества поможет обеспечить поражение российским террористическим планам

В пресс-службе Укрэнерго напоминают: графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян. Такие способы позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей. Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Укрэнерго
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/npcukrenergo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде