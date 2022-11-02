В Киеве и еще семи областях начались почасовые отключения света

Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

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В пресс-службе Укрэнерго напоминают: графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян. Такие способы позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей. Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.