На ЗАЭС аннулируют пропуски украинского образца – на крыше энергоблока россияне установили военное оборудование

Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с "росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря.

Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию ​​украинского образца. Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

В Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена орков. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.