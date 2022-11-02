Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября
"Хороших" орков становится больше
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2714 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,
- РСЗО – 387 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,
- самолетов – 277 (+1) ед,
- вертолетов – 258 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
- крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10) ед,
- специальная техника – 154 (+0).
Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
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