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Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября

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"Хороших" орков становится больше

Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2714 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,
  • РСЗО – 387 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,
  • самолетов – 277 (+1) ед,
  • вертолетов – 258 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
  • крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4153 (+10) ед,
  • специальная техника – 154 (+0).

Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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