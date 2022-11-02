Проход судов по "зерновому коридору" на 3 ноября был подтвержден – Министерство инфраструктуры
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Kubrakov
ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН. В Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов".
#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from @UN . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022
Напомним, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября. Позже министр обороны Турции подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как делала это до объявления россией приостановки участия в ней.
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