Проход судов по "зерновому коридору" на 3 ноября был подтвержден – Министерство инфраструктуры

ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН. В Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов".

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

Напомним, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября. Позже министр обороны Турции подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как делала это до объявления россией приостановки участия в ней.