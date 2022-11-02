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Проход судов по "зерновому коридору" на 3 ноября был подтвержден – Министерство инфраструктуры

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Проход судов по "зерновому коридору" на 3 ноября был подтвержден – Министерство инфраструктуры

Kubrakov

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ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН. В Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов".

Напомним, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября. Позже министр обороны Турции подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как делала это до объявления россией приостановки участия в ней.

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В статье: война с россией зерно
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