Украинская ПВО сбила несколько ракет типа Х-59, которые утром 2 ноября атаковали Одесскую область

Утром 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили три крылатые ракеты Х-59, выпущенные из самолетов Су-30 в направлении Одесской области. Об этом сообщили в своих Телеграм-каналах Одесский городской совет и спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"На рассвете по Одесщине враг направил три крылатые ракеты Х-59. По направлению к Черному морю, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем".

Во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136", 6 из них ликвидировали в Днепропетровской области, еще 6 – на подступах к Киеву, об этом мы сообщили утром.