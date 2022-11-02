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Украинская ПВО сбила несколько ракет типа Х-59, которые утром 2 ноября атаковали Одесскую область

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Украинская ПВО сбила несколько ракет типа Х-59, которые утром 2 ноября атаковали Одесскую область

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Утром 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили три крылатые ракеты Х-59, выпущенные из самолетов Су-30 в направлении Одесской области. Об этом сообщили в своих Телеграм-каналах Одесский городской совет и спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"На рассвете по Одесщине враг направил три крылатые ракеты Х-59. По направлению к Черному морю, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем".

Во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136", 6 из них ликвидировали в Днепропетровской области, еще 6 – на подступах к Киеву, об этом мы сообщили утром.

Читайте такжеНочью россия запустила по нескольким областям Украины дроны-камикадзе – известно кол-во сбитых Shahed-136

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В статье: война с россией ПВО ППО
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Источник:
t.me/odesacityofficial

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