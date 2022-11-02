Кандидатуру Гутцайта предложили на пост главы президента НОК

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт претендует на пост президента НОК Украины. Об этом сообщил Михал Гераскевич.

Член исполкома НОК Украины Нина Уманец предложила поддержать его кандидатуру.

17 ноября пройдет очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК, на которой изберут нового руководителя организации. Ранее олимпийский чемпион 2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что идет на выборы главы НОК.

В СМИ была информация, что действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать своей кандидатуры.