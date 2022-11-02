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Кандидатуру Гутцайта предложили на пост главы президента НОК

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17 ноября организация получит нового руководителя

Кандидатуру Гутцайта предложили на пост главы президента НОК

Фото: mms.gov.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт претендует на пост президента НОК Украины. Об этом сообщил Михал Гераскевич.

Член исполкома НОК Украины Нина Уманец предложила поддержать его кандидатуру.

17 ноября пройдет очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК, на которой изберут нового руководителя организации. Ранее олимпийский чемпион 2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что идет на выборы главы НОК.

В СМИ была информация, что действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать своей кандидатуры.

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В статье: Вадим Гутцайт НОК Украины
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