Кандидатуру Гутцайта предложили на пост главы президента НОК
17 ноября организация получит нового руководителя
Фото: mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт претендует на пост президента НОК Украины. Об этом сообщил Михал Гераскевич.
Член исполкома НОК Украины Нина Уманец предложила поддержать его кандидатуру.
17 ноября пройдет очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК, на которой изберут нового руководителя организации. Ранее олимпийский чемпион 2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что идет на выборы главы НОК.
В СМИ была информация, что действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать своей кандидатуры.
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