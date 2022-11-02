Пентагон: россия пытается получить оружие от Ирана и КНДР – Китай кремлю не помогал

россия пытается найти боеприпасы в таких странах как Иран и Северная Корея. Как заявил во время брифинга представитель Пентагона Пэт Райдер, это показывает, "какое место в мире россияне занимают сейчас с точки зрения изоляции". Также он отметил, что россия попытается получить от Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса "земля-земля" для применения на войне в Украине.

"Если мы увидим, что россия применяет такие возможности на поле боя, то мы обязательно сделаем все возможное, чтобы осветить это".

При этом, по словам Райдера, США не располагают данными о том, что Китай передавал россии военную помощь.