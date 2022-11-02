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Притула объявил новый масштабный сбор для ВСУ

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Притула объявил новый масштабный сбор для ВСУ

Притула

Новина українською

Волонтер Сергей Притула объявил сбор 200 миллионов гривен на бронетранспортеры Spartan для украинских военных на фронте. Новые бронетранспортеры особенно нужны на фронте из-за ухудшения погоды.

"Ну что, готовы?! Это очень важный мегазбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ. Тотальный репост. Все реквизиты здесь".

О начале сбора объявил украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook в среду, 2 ноября. Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Это уже не первый сбор по инициативе Притулы для украинских защитников. В мае на проект под названием "Народный Байрактар" было собрано более 600 млн. гривен. Но компания Baykar обязалась передать Украине три ударных беспилотника бесплатно. Благотворительный фонд Притулы за собранные 600 млн гривен купил спутник.

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В статье: война с россией Сергей Притула
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Источник:
facebook.com/serhiyprytula

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.11.2022 в 15:11
Українці неймовірні - за пів дня зібрали тільки на моно 55 млн...!
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