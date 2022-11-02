российская федерация вернулась к зерновому соглашению
Якобы с гарантиями от Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среды "как это было раньше". Об этом сообщило агентство Bloomberg News и другие авторитетные издания.
Министр обороны рф шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций. Вскоре после объявления Эрдогана минобороны рф опубликовало сообщение, что страна-агрессор возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.
BREAKING — Russia has returned to the Black Sea grain deal as of today, Erdogan says— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 2, 2022
В министерстве заявили, что россия получила "письменные гарантии" от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против россии.
Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановке своего участия в зерновой инициативе.
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