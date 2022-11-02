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российская федерация вернулась к зерновому соглашению

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Якобы с гарантиями от Украины

российская федерация вернулась к зерновому соглашению

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среды "как это было раньше". Об этом сообщило агентство Bloomberg News и другие авторитетные издания.

Министр обороны рф шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций. Вскоре после объявления Эрдогана минобороны рф опубликовало сообщение, что страна-агрессор возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В министерстве заявили, что россия получила "письменные гарантии" от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против россии.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановке своего участия в зерновой инициативе.

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В статье: война с россией Реджеп Тайип Эрдоган зерно
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