российская федерация вернулась к зерновому соглашению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среды "как это было раньше". Об этом сообщило агентство Bloomberg News и другие авторитетные издания.

Министр обороны рф шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций. Вскоре после объявления Эрдогана минобороны рф опубликовало сообщение, что страна-агрессор возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

