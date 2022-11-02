Определены кандидаты на пост президента НОК Украины
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НОК
Определены кандидаты на пост президента НОК Украины. Срок выдвижения кандидатов истек 1 ноября.
Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины – на должность баллотируются четыре кандидата:
▪️ народный депутат Жан Беленюк;
▪️ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
▪️ биатлонистка Елена Белосюк;
▪️ директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.
Напомним, что выборы президента НОК Украины состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.
Действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать свою кандидатуру.
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