Определены кандидаты на пост президента НОК Украины. Срок выдвижения кандидатов истек 1 ноября.

Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины – на должность баллотируются четыре кандидата:

▪️ народный депутат Жан Беленюк;

▪️ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

▪️ биатлонистка Елена Белосюк;

▪️ директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

Напомним, что выборы президента НОК Украины состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.

Действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать свою кандидатуру.