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Определены кандидаты на пост президента НОК Украины

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(1 голосов)

Официально

Определены кандидаты на пост президента НОК Украины

НОК

Новина українською

Определены кандидаты на пост президента НОК Украины. Срок выдвижения кандидатов истек 1 ноября.

Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины – на должность баллотируются четыре кандидата:

▪️ народный депутат Жан Беленюк;
▪️ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
▪️ биатлонистка Елена Белосюк;
▪️ директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

Напомним, что выборы президента НОК Украины состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.

Действующий президент НОК Сергей Бубка, занимавший должность с 2005 года, не будет подавать свою кандидатуру.

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В статье: Жан Беленюк НОК война с россией Вадим Гутцайт НОК Украины
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Источник:
НОК

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Комментарии (3)
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Дон Купер (Хмельницький)
02.11.2022 в 14:16
За Підгрушну, вона толкова і красти не буде.
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+1
-2
Mіck Mars (Київ)
02.11.2022 в 13:35
Я за Беленюка. Тоді у русні і порохоботів сраки порозриває, що у нас такий гарний козак на такій гарній посаді
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+4
-4
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
02.11.2022 в 14:07
А он чистокровный козак, или перед ним тоже на колено вставать?
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+1
-3

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