NYT: российские военные руководители обсуждали применение ядерного оружия в Украине

российские военные руководители обсуждали применение ядерного оружия в Украине. Как сообщает издание The New York Times, сам диктатор путин в обсуждениях участия не принимал, однако в администрации президента США все равно обеспокоены таким положением дел.

По мнению американцев, факт самого обсуждения указывает на то, насколько генералы рф разочарованы неудачами на поле боя.

Тем не менее, американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры по подготовке к удару.