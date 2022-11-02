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Более 100 млн в сумме. США выделили средства на разминирование Украины и инфраструктуру теплоснабжения

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Более 100 млн в сумме. США выделили средства на разминирование Украины и инфраструктуру теплоснабжения

Getty Images / Global Images Ukraine

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США выделили 47,6 млн. долларов компании Tetra Tech для помощи Украине в разминировании территории. Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы. Об этом сообщили в Госдепе США.

Компания должна способствовать расширению возможностей Киева в том, что касается "поиска и обезвреживания мин, неразорванных или заброшенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств". Суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года 91 млн долларов в помощь Украине в разминировании.

Также США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения:

"Агентство США по международному развитию объявило о новом пакете в $55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, которая охватывает до семи миллионов украинцев. Также помощь USAID предусматривает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева", – сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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В статье: война с россией
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