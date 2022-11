Более 100 млн в сумме. США выделили средства на разминирование Украины и инфраструктуру теплоснабжения

США выделили 47,6 млн. долларов компании Tetra Tech для помощи Украине в разминировании территории. Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы. Об этом сообщили в Госдепе США.

Компания должна способствовать расширению возможностей Киева в том, что касается "поиска и обезвреживания мин, неразорванных или заброшенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств". Суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года 91 млн долларов в помощь Украине в разминировании.

.@StateDeptSpox: The Department has awarded $47.6 million to Tetra Tech, Inc. to provide urgent humanitarian demining assistance to Ukraine in the face of Russia’s brutal war of aggression. This project forms part of $91.5 million in demining assistance announced in August. pic.twitter.com/rK0WaO3S78