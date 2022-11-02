Президент Украины провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.

Как сообщает пресс-служба президента Украины , Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Представители разведки проинформировали об оборонительных и наступательных возможностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе.

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Президент отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.