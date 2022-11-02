ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова - ФОТО
И дорогая не узнает
Генштаб ЗСУ
В российских соцсетях обнародована информация, что в ходе агрессии РФ в Украине погиб полковник армии оккупантов Андрей Беспалов.
Об этом в твиттере написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
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Он отметил: "Выпускник ЧВТКУ 1999 полковник Андрей Павлович Беспалов выполнял ликвидацию неонацистской хунты и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".
Выпускник ЧВТКУ 1999 года полковник Андрей Павлович Беспалов выполнял ликвидацию неонацистской хунты и дорогая не узнает, какой танкиста был конец https://t.co/jjAMiqgGyX #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/hbekVPI8du— Necro Mancer (@666_mancer) November 1, 2022
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
02.11.2022 в 17:50
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