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ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова - ФОТО

Общие новости
(3 голосов)

И дорогая не узнает

ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова - ФОТО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В российских соцсетях обнародована информация, что в ходе агрессии РФ в Украине погиб полковник армии оккупантов Андрей Беспалов.

Об этом в твиттере написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Он отметил: "Выпускник ЧВТКУ 1999 полковник Андрей Павлович Беспалов выполнял ликвидацию неонацистской хунты и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
02.11.2022 в 17:50
Земля стеловатою
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