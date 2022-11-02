ВСУ ликвидировали российского полковника-танкиста Беспалова - ФОТО

В российских соцсетях обнародована информация, что в ходе агрессии РФ в Украине погиб полковник армии оккупантов Андрей Беспалов.

Об этом в твиттере написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Он отметил: "Выпускник ЧВТКУ 1999 полковник Андрей Павлович Беспалов выполнял ликвидацию неонацистской хунты и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".