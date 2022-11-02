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Зеленский: Украина 30 лет не строила систему безопасности. Это самая большая ошибка

Общие новости
(4 голосов)

Также президент заверил, что после войны обязательно съездит в Крым

Зеленский: Украина 30 лет не строила систему безопасности. Это самая большая ошибка

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает самой большой ошибкой украинской политики за 30 лет то, что не была построена сильная система безопасности.

"Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что мы не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал он в интервью чешскому телевидению, опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ,

Отметив, что ряд лидеров "подталкивают" Украину к переговорам с Россией, Зеленский рассказал: "Не надо меня подталкивать к переговорам, я не хочу повторения этих ошибок. Я думаю, одной войны для Украины в этом столетии достаточно".

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Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, Зеленский ответил: "Они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия. И они могут отступить за наши границы, включая Крым. И потом они могут сказать – давайте искать... не компромисс, какое-то решение, как жить в ближайшие 100 лет".

При этом президент уверен, что "если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это значит, что война не завершится. Потому что у нас есть пример такого замороженного конфликта. Они останутся, а мы будем говорить, что это наши территории, а они – что их\. Каждая сторона будет ждать, когда начнет их деоккупировать. Это не о мире, это не об окончании войны".

Отвечая на вопрос, что он сделает после победы, Зеленский сказал: "После победы я уеду в Крым. Я хочу увидеть море. Это будет не зимой, что делать на море зимой?"

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.11.2022 в 17:29
Головне дороги заасфальтувати й жерти шашлики
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Spokoyno (Київ)
02.11.2022 в 17:02
Ну якщо "народ" під час війни голосував за "Надо просто прекратить стрелять!"... А до війни проповідували: "На нас ніхто не нападет!" та "Нафіга нам НАТО?" То і обранці у нас були відповідні! За дружбу з р..., як виявилось з рашистами!
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