Зеленский: Украина 30 лет не строила систему безопасности. Это самая большая ошибка
Также президент заверил, что после войны обязательно съездит в Крым
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский считает самой большой ошибкой украинской политики за 30 лет то, что не была построена сильная система безопасности.
"Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что мы не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал он в интервью чешскому телевидению, опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ,
Отметив, что ряд лидеров "подталкивают" Украину к переговорам с Россией, Зеленский рассказал: "Не надо меня подталкивать к переговорам, я не хочу повторения этих ошибок. Я думаю, одной войны для Украины в этом столетии достаточно".
Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, Зеленский ответил: "Они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия. И они могут отступить за наши границы, включая Крым. И потом они могут сказать – давайте искать... не компромисс, какое-то решение, как жить в ближайшие 100 лет".
При этом президент уверен, что "если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это значит, что война не завершится. Потому что у нас есть пример такого замороженного конфликта. Они останутся, а мы будем говорить, что это наши территории, а они – что их\. Каждая сторона будет ждать, когда начнет их деоккупировать. Это не о мире, это не об окончании войны".
Отвечая на вопрос, что он сделает после победы, Зеленский сказал: "После победы я уеду в Крым. Я хочу увидеть море. Это будет не зимой, что делать на море зимой?"
Популярное сейчас
- Шахтер - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 2 ноября 2022
- АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО