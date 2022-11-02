Зеленский: Украина 30 лет не строила систему безопасности. Это самая большая ошибка

Президент Украины Владимир Зеленский считает самой большой ошибкой украинской политики за 30 лет то, что не была построена сильная система безопасности.

"Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что мы не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал он в интервью чешскому телевидению, опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ,

Отметив, что ряд лидеров "подталкивают" Украину к переговорам с Россией, Зеленский рассказал: "Не надо меня подталкивать к переговорам, я не хочу повторения этих ошибок. Я думаю, одной войны для Украины в этом столетии достаточно".

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, Зеленский ответил: "Они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия. И они могут отступить за наши границы, включая Крым. И потом они могут сказать – давайте искать... не компромисс, какое-то решение, как жить в ближайшие 100 лет".

При этом президент уверен, что "если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это значит, что война не завершится. Потому что у нас есть пример такого замороженного конфликта. Они останутся, а мы будем говорить, что это наши территории, а они – что их\. Каждая сторона будет ждать, когда начнет их деоккупировать. Это не о мире, это не об окончании войны".

Отвечая на вопрос, что он сделает после победы, Зеленский сказал: "После победы я уеду в Крым. Я хочу увидеть море. Это будет не зимой, что делать на море зимой?"